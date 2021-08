17 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Migliaia di persone vengono evacuate in queste ore nel sud della Francia per un enorme incendio attorno a Gonfaron, nel dipartimento di Var, che ha già bruciato quattromila ettari di foresta. Lo riferisce France Info, secondo cui durante la notte gli abitanti di numerose località sono stati invitati a lasciare le loro case. L'incendio è scoppiato alle 18.30 e per domarlo sono stati mobilitati 750 vigili del fuoco.