Atletica: Tamberi torna in gara a Losanna il 25 agosto

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'oro olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi torna a saltare a Losanna il prossimo 25 agosto. L'azzurro aprirà la manifestazione nel “city event”, la gara di salto in alto che sarà ospitata nella piazza centrale di Losanna alle ore 18, mentre le altre prove che si disputeranno invece il giorno successivo allo Stade Olympique de la Pontaise, sede abituale del meeting.

“Tornare a gareggiare dopo l'oro olimpico per me non era per nulla scontato visto lo shock emotivo, ma ritengo molto importante farlo come segno di riconoscenza e ringraziamento nei confronti di chi mi ha sempre sostenuto in questi anni” ha dichiarato il 29enne marchigiano.