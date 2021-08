17 agosto 2021 a

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "La vicenda afghana non diventi l'occasione per dare la stura all'antiamericanismo più becero mai sparito dagli armadi ideologici di sinistra e destra. La collocazione internazionale dell'Italia è un valore non negoziabile". Così Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e della associazione 'Verde è popolare'.