Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Zarifa Ghafari sindaca più giovane in Afghanistan, sostenitrice dei diritti delle donne. Come altri è in pericolo: chiedo al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e al Ministro Luigi Di Maio di attivare i canali diplomatici necessari a costruire corridori umanitari". Così il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, su twitter.