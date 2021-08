Europei: Pirlo, 'grande lavoro di Mancini, Italia ha un'identità precisa'

17 agosto 2021 a

a

a

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - "È stata un'estate fantastica in cui siamo tornati a vincere una competizione internazionale dopo tanto tempo: non c'è gioia più grande che vincere con la Nazionale. Mancini ha fatto un grande lavoro, l'Italia gioca come una squadra di club e possiede un'identità ben precisa". L'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo esalta l'Italia del ct Roberto Mancini vincitrice del campionato europeo nel corso di un'intervista a 'The Athletic'.