Calcio: Henry, 'non basterà Messi al Psg per vincere Champions, serve equilibrio e difesa'

Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - "Per vincere una competizione come la Champions è l'equilibrio la cosa più importante non può bastare un fenomeno. Parliamo sempre di grandi giocatori, di grandi attaccanti e gioco offensivo, ma una squadra non può ottenere risultati senza equilibrio. Non è un caso, infatti, che le squadre più vincenti sono spesso quelle che incassano pochi gol". L'ex attaccante di Arsenal, Juventus e Barcellona Thierry Henry si esprime così sulla possibilità del Psg di vincere la Champions League con l'arrivo di Leo Messi.

"È chiaro che quando si hanno giocatori sovrumani la situazione diventa comunque più facile, ma ad oggi il Psg continua a prendere troppi gol. Una cosa che, ad esempio, a Barcellona quando hanno vinto la Champions non accadeva", conclude Henry.