Afghanistan: sindaci Pd Milano, 'pronti ad accogliere famiglie in fuga'

Milano, 17 ago. (Adnkronos) - "I sindaci del Pd Milano, anche in coordinamento con il primo cittadino metropolitano Beppe Sala, sono pronti a fare la loro parte di fronte al dramma umanitario che si sta consumando in Afghanistan. Questo è il momento di cooperare a livello istituzionale, per favorire la giusta protezione a chi, in queste drammatiche ore, sta fuggendo dal Paese asiatico e dalla violenza del regime talebano che si è insediato". Lo si legge in una nota.

"Le terribili notizie che arrivano dai media ci impongono un'assunzione di responsabilità, in primis come uomini e donne, e poi come rappresentanti delle istituzioni. Sentiamo, infatti, il dovere di esprimere la nostra disponibilità e il nostro impegno ad accogliere le famiglie afghane in pericolo. Non chiuderemo gli occhi né resteremo sordi rispetto al dramma di questi profughi". Firmano l'appello i sindaci del Pd Milano Metropolitana e la vicesindaca della Città Metropolitana Arianna Censi.