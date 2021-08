Tennis: Atp Cincinnati, esordio vincente per Sonego

18 agosto 2021 a

Cincinnati, 18 ago. -(Adnkronos) - Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 4.845.025 dollari). Il 26enne piemontese, numero 27 del mondo, sconfigge per 6-3 7-6 (8-6) il 18enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 55 del ranking Atp, promosso dalle qualificazioni. Sonego sfiderà al secondo turno contro lo statunitense Tommy Paul, numero 56 Atp che ha superato all'esordio il cileno Christian Garin, numero 20 del mondo, per 4-6 6-3 6-4.