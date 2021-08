Afghanistan, la principessa Soraya: "Piango la tragedia del mio popolo"

18 agosto 2021 a

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Quanto sta accadendo al mio popolo è una tragedia. Noi afghani sapevamo che sarebbe accaduto. Da tempo si parlava di accordi con i talebani. Hanno fallito tutti. La Nato, l'Occidente, gli americani. Accolti come liberatori, fuggiti come ladri di galline". E' quanto ha dichiarato in un'intervista esclusiva all'Adnkronos la principessa Soraya dell'Afghanistan, nipote del Re Amanullah, sovrano illuminato e riformista, deposto nel 1929 dopo un'insurrezione armata.

Ed ha aggiunto Soraya nell'intervista: "Non ci si aspettava che tutto, però, si consumasse in maniera così repentina e senza un accordo per tutelare i diritti delle donne e della popolazione. E' accaduto tutto nel giro di pochissime ore. Penso fosse concordato. Erano stati presi accordi per andare via, ma non per lasciare un Paese allo sbando e nel terrore".