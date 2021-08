Milano: rapina bar con casco e coltello e scappa in scooter con 3.000 euro

18 agosto 2021 a

Milano 18 ago. (Adnkronos) - Rapinato a Milano un bar di via Roncaglia, vicino a via Washington. È successo a fine giornata, intorno alle 19.30: la titolare, una cittadina cinese di 49 anni, stava chiudendo il locale, quando un uomo con il volto coperto da un casco da moto è entrato nel bar e minacciandola con un coltello si è fatto consegnare l'incasso, in totale 3.000 euro in contanti. Presi i soldi, l'uomo - che secondo la vittima ha circa trent'anni - è uscito dal locale e salito a bordo di uno scooter guidato da un complice che lo attendeva fuori.