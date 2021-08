Atletica: mondiali Under 20, in finale Benati, Costa e la 4x400 mista

18 agosto 2021 a

Nairobi, 18 ago. - (Adnkronos) - Tre pass azzurri per la finale, nella mattinata che inaugura i Mondiali under 20 di atletica leggera a Nairobi, in Kenya. Vola tra i migliori otto nei 400 metri il capitano Lorenzo Benati, 46"28 in batteria, a un solo centesimo dal primato personale, quarto tempo complessivo del primo round che qualificava subito per il turno decisivo. Avanti anche la staffetta 4x400 mista con Stefano Grendene, Federica Pansini, Angelica Ghergo e Francesco Pernici, promossa in finale con 3'28"00 e di nuovo impegnata nel pomeriggio nella gara che assegna le medaglie alle 16.15 italiane. Guadagna la finale anche Davide Costa nel martello con un secondo lancio da 70,31. Nelle batterie dei 100 metri, avanti Matteo Melluzzo (10"46/0.0) e Angelo Ulisse (10"57/+1.0), al femminile ok Gaya Bertello (11"86/-0.1): i tre sprinter torneranno in pista nel pomeriggio per le semifinali.