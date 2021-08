Difesa: Bond (Fi), 'consentire a militari in congedo di indossare uniforme' (2)

18 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Per non parlare -lamenta ancora il deputato di Forza Italia- delle tante attività addestrative in cui regolarmente i militari in congedo mantengono l'elevato profilo delle loro competenze, fisiche, tecnico tattiche ed operative".

Al ministro della Difesa Bond chiede perciò "se non si ritenga opportuno adottare iniziative per modificare la disposizione, al fine di consentire ai militari in congedo di sentirsi ancora strettamente legati ai Corpi che hanno orgogliosamente servito e in definitiva di essere ancora utili al Paese".