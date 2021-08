Milano: rubano borsetta a una donna in Corso Como, arrestati in tre

18 agosto 2021 a

a

a

Milano, 18 ago. (Adnkronos) - Tre stranieri sono stati arrestati ieri dalla polizia per furto aggravato in concorso: un poliziotto della polfer, mentre era libero dal servizio, ha notato in corso Como tre uomini, un cubano, un peruviano e un colombiano, avvicinarsi in modo sospetto a una donna seduta al tavolo di un locale. Approfittando di un attimo di distrazione della vittima, si sono impossessati della borsetta posata a terra per poi allontanarsi velocemente. L'agente ha allertato immediatamente i colleghi della Polfer che hanno bloccato e arrestato i tre ladri.

Sempre a Milano, ieri, i poliziotti della Polfer hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano a Rogoredo e un cittadino marocchino nella stazione di Milano Centrale. Quest'ultimo, in particolare, è stato bloccato mentre, nel corso di una lite su un treno diretto a Bologna, stava malmenando per futili motivi una persona finita a terra. Il 29enne, già noto per violenza e lesioni e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si è anche scagliato contro gli agenti della polizia ferroviaria intervenuti, colpendoli con calci e pugni.