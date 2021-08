Afghanistan: Rossomando, 'mobilitazione Pd all'insegna dei diritti'

18 agosto 2021 a

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Una grande campagna all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà. Il Pd in prima linea sui diritti, per dare un contributo a fronteggiare l'emergenza umanitaria in Afghanistan. Una mobilitazione che insieme alle istituzioni e alle realtà associative che si stanno organizzando, caratterizzerà tutte le iniziative del Partito democratico delle prossime settimane". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.