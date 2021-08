Migranti: Colombo (ResQ), ‘ringrazio istituzioni per averci dato subito porto sicuro'**

18 agosto 2021 a

Milano 18 ago. (Adnkronos) - “Per noi è molto importante ringraziare l'atteggiamento delle istituzioni, che ci hanno indicato praticamente subito un porto sicuro”. Così all'Adnkronos l'ex pm milanese Gherardo Colombo, presidente onorario di ResQ - People saving people, commenta il primo intervento di salvataggio in mare effettuato dall'omonima nave umanitaria, sbarcata oggi nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa, con a bordo 166 migranti.

Colombo, che non si trova in Sicilia, riferisce che tra i migranti salvati dal naufragio “al momento non ci sono problemi dal punto di vista sanitario”. Le 166 persone, tra cui 12 minori, sono “tutte sbarcate e non ci è stato segnalato che ci sia qualcosa di grave”.

“Credo - aggiunge l'ex pm del pool di Mani Pulite - che siano tutti molto affaticati per quello che è successo prima che venissero accolti e anche per l'ansia dell'attesa di ricevere un porto sicuro, che per fortuna è durata poco”, perché “le istituzioni sono state molto attente alla nostra situazione e ci hanno dato molto rapidamente un porto sicuro".