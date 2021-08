18 agosto 2021 a

a

a

Milano, 18 ago. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 671 nuovi positivi al Covid19 a fronte di 41.476 tamponi, pari all'1,6%. In terapia intensiva non ci sono nuovi ingressi e i pazienti sono sempre 39. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-1), che sono in tutto 319. I morti sono 7 e portano il totale da inizio pandemia a 33.869.