Afghanistan: campagna Pd 'Insieme per popolo afgano', raccolta fondi per profughi

18 agosto 2021 a

a

a

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico mette a disposizione la propria organizzazione per una sottoscrizione straordinaria finalizzata a sostenere chi lavora in Afghanistan da anni. Oltre ad Emergency e Croce Rossa Italiana, Pangea Onlus, Women for women international, Nove Onlus. Queste Associazioni saranno destinatarie delle donazioni raccolte". Si legge sul sito del Pd.

Inoltre, "sostenere l'accoglienza dei profughi che arriveranno in Italia e che, attraverso i Comuni e il volontariato, saranno accompagnati in un percorso di inserimento. Anche l'Anci – l'Associazione nazionale dei Comuni italiani – sarà destinataria delle risorse raccolte, che verranno poi distribuite alle singole amministrazioni coinvolte".

"Attraverso la nostra comunità vogliamo, infine, fornire un supporto concreto alle donne e alle loro famiglie che arriveranno dall'Afghanistan. A tal fine, chiunque ne abbia la volontà, può comunicarci la propria disponibilità per: l'accoglienza di donne o famiglie, offrendo sin d'ora un sostegno economico e morale per un periodo determinato; l'accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie (anagrafe, scuola, università); l'insegnamento della lingua italiana; l'assistenza medica; la formazione e l'inserimento anche in piccoli contesti lavorativi. Per farlo è sufficiente scrivere a [email protected] indicando, oltre al nome e al cognome, comune di residenza, indirizzo email, numero di telefono e tipo di disponibilità da offrire".