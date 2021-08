19 agosto 2021 a

a

a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Alessio D'Amato ha perfettamente ragione. Altro che linea morbida. Già è assurdo che non si sia fatto nulla per prevenire questa follia. Sgomberateli subito". Così Carlo Calenda su twitter sul rave in provincia di Viterbo.