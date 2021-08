19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "L'Europa sarà all'altezza? In passato non lo è stata, proviamo a essere ottimisti. C'è la riunione del G20 presieduta dall'Italia e da Draghi a fine ottobre. Chiederò a Draghi di invitare anche alcuni paesi non invitati, ad esempio il Pakistan per portare un pò di stabilità nell'area". Così Matteo Salvini a Morning News su Canale 5.