Varese: sparatoria a Lavena Ponte Tresa, grave uomo ferito all'addome

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Sparatoria questa mattina, alle 8 circa, in via Guglielmo Marconi a Lavena Ponte Tresa, comune in provincia di Varese. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Un uomo di 35 anni, è stato colpito con un colpo di pistola all'addome per cause ancora da accertare. Soccorso, è stato trasportato in pericolo di vita (codice rosso) all'ospedale cittadino. A indagare sulla dinamica dell'accaduto sono gli uomini della polizia stradale di Varese.