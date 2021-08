Fascismo: Vito (Fi), 'continuerò a chiedere dimissioni Durigon ogni giorno'

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Da giorni ormai ho dichiarato pubblicamente la necessità delle dimissioni del Sottosegretario Durigon. Le sue dichiarazioni, di voler reintitolare al fratello di Mussolini un Parco oggi dedicato a Falcone e Borsellino, sono state troppo gravi, per essere ora lasciate in silenzio, senza risposta politica ed istituzionale". Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia.

"La stessa credibilità dei partiti di centrodestra che si candidano a governare l'Italia, passa anche dal riconoscimento del valore dell'antifascismo, dal quale deriva la nostra Repubblica e dal dimostrare di voler continuare a combattere senza ambiguità la criminalità organizzata, anche onorando la memoria delle sue vittime, come Falcone e Borsellino. Per queste ragioni, nel mio piccolo, credo anche nell'interesse del governo, del centrodestra e di Forza Italia, che non ha ancora preso posizione, continuerò ogni giorno a chiedere le dimissioni del Sottosegretario Durigon.”