Meteo: Lombardia, tempo instabile, domenica possibili piogge

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Tempo instabile tra oggi e domani sulla Lombardia con nuvolosità sui rilievi, dove sono possibili isolati rovesci, mentre in pianura le temperature torneranno a salire leggermente in attesa dell'arrivo delle piogge previste a partire dalla giornata di domenica. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani in pianura cielo poco nuvoloso, con qualche addensamento al mattino in dissoluzione nel pomeriggio. Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci isolati su Alpi e Prealpi, più probabili sui settori centrorientali. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 21 gradi, massime tra 30 e 32 gradi. Venti deboli; in pianura prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna a regime di brezza.