Amministrative: da oggi entra in vigore la par condicio

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Domenica 3 e lunedì 4 ottobre in Lombardia si svolgeranno le elezioni amministrative. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. La 'par condicio', ossia la normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale, stabilisce fra l'altro che i messaggi siano impersonali e in stretta connessione con il ruolo svolto da chi ha incarichi politici. "Da oggi 19 agosto, e fino a lunedì 18 ottobre 2021, la comunicazione dell'Agenzia di stampa 'Lombardia Notizie' si atterrà a queste regole".