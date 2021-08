19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Manfredi è un ottimo candidato, è stato mio ministro e sono legato a lui. Credo abbia tutte le carte in regola per vincere in modo sonoro e spero lo faccia al primo turno". Lo ha detto Giuseppe Conte ieri a margine della presentazione di un libro a Ravello.