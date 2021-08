Afghanistan: De Corato, 'giusta accoglienza ma Sala dica dove verranno ospitati'

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - "Il sindaco Sala ha annunciato che presto a Milano arriveranno alcune decine di cittadini afghani 'che hanno collaborato con gli italiani in Afghanistan'. È giusto ospitare i profughi che scappano da questo paese, su questo non si discute". Lo afferma Riccardo De Corato, componente della direzione nazionale di FdI, il quale però aggiunge: "il primo cittadino ci dica subito: dove ha intenzione di accogliere queste persone? In quali centri? Con quali risorse e come verranno ospitate? Per quanto tempo?".

Per De Corato "è necessario" che Sala "si impegni da oggi a rimpatriare tutti i clandestini presenti in città che, secondo Orim e Polis, sono oltre 50mila. Numero per il quale bisogna ringraziare anche le politiche di accoglienza sfrenata del centrosinistra di questi anni. Molti di loro, come ben sappiamo e testimoniano gli episodi di cronaca, vivono qui nella più totale illegalità".

E ancora: il primo cittadino "Inizi ad impegnare i vigili per individuare e segnalare clandestini da mandare nel Cpr di via Corelli. Mandi la Polizia locale ad effettuare controlli quotidiani, come fa la Questura, a cominciare dalla zona della stazione Centrale, dove svariati irregolari, spesso spacciatori e delinquenti, bivaccano giorno e notte, passando poi alle altre piazze di spaccio dove si attestano questi individui", conclude De Corato.