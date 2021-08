M5S: Conte, 'lettera a Corriere non significa meno attenzione verso il Sud'

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "La mia lettere pubblicata sul Corriere è stato un gesto di attenzione e ho riconosciuto anche qualche errore commesso in passato perchè è evidente che se il M5S non dialoga con alcuni ceti produttivi, vuol dire che qualche errore è stato fatto. Ma non c'è nessuna abiura rispetto all'attenzione di M5S per il Sud, significa solamente che lavoreremo anche al Nord per fare proposte che siano ben accette per settore operosi come autonomi e piccole medie imprese". Lo ha detto Giuseppe Conte ieri sera a margine della presentazione di un libro a Ravello.