Milano: vendeva falsi corsi per trovare lavoro online, 35 denunce dal 2018

19 agosto 2021 a

a

a

Milano 19 ago. (Adnkronos) - Su una piattaforma online per la ricerca di lavoro vendeva inesistenti corsi propedeutici a trovare un impiego. Per questo un 35enne italiano è stato indagato per truffa dal commissariato milanese di Greco-Turro, che dal 2018 ha raccolto dieci delle 35 denunce collezionate dall'uomo. Due quelle depositate al commissariato Sempione, che collabora alle indagini.

Il 35enne usava la piattaforma di una onlus e proponeva agli utenti, prima di offrirgli un lavoro, corsi per la sicurezza e per la prevenzione Covid, a cifre dai 90 ai 300 euro, che le persone, motivate dalla necessità di trovare un lavoro, saldavano in anticipo su una carta di credito prepagata intestata ad altri.

Quando si presentavano sul luogo di lavoro per iniziare il corso, tuttavia, i truffati non trovavano assolutamente nulla e si rendevano conto di essere caduti in una trappola. Il gestore della piattaforma online, estraneo ai fatti, ha risarcito le vittime di quanto speso.