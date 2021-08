Afganistan: Prefettura Milano e Comune a lavoro per trovare strutture accoglienza**

19 agosto 2021 a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - La Prefettura di Milano e il Comune guidato da Giuseppe Sala "sono a lavoro per individuare le strutture che ospiteranno i profughi in arrivo dall'Afghanistan" dopo la conquista del Paese da parte dei talebani. Stamane il sindaco ha annunciato che "nei prossimi giorni" a Milano arriveranno "alcune decine di cittadini afghani (con le proprie famiglie) che hanno collaborato con le forze armate, con l'Ambasciata italiana e con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in Afghanistan". Dalla Prefettura fanno sapere che "è presto per avere una stima" di quanti profughi, che potranno chiedere lo status di rifugiati, arriveranno nel capoluogo lombardo.