Milano: rubano portafogli dall'auto mentre conducente è al telefono, arrestati

19 agosto 2021

Milano 19 ago. (Adnkronos) - Hanno approfittato della distrazione del conducente per sfilargli il portafogli appoggiato sul sedile del passeggero anteriore. È successo ieri nei pressi della stazione Centrale di Milano, davanti agli occhi degli agenti della Polfer, impegnati in un servizio antiborseggio.

I poliziotti hanno notato due uomini avvicinarsi a un'auto in sosta, con il conducente impegnato in una telefonata. Uno dei due complici lo ha distratto chiedendo un'informazione e intanto il secondo ha prelevato il portafogli, che conteneva carte di credito, documenti e circa 700 euro in contanti.

I due, entrambi francesi di 31 anni, si sono poi allontanati, ma sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Il portafogli è stato invece restituito al proprietario, che non si era accorto di nulla.

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano dopo averli fermati sono saliti nella stanza di albergo dove alloggiavano i complici e hanno trovato due carte d'identità francesi, risultate contraffatte. Per questo i due sono stati anche denunciati per possesso di documenti falsi.