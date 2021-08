Como: aggredisce e minaccia l'ex compagna, divieto di avvicinamento

19 agosto 2021 a

a

a

Milano, 19 ago. (Adnkronos) - Un 54enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti, lesioni personali e stalking nei confronti dell'ex compagna ora ha l'obbligo di starle lontano. Nel tardo pomeriggio di ieri, gli uomini della squadra Mobile della questura di Como, delegando i colleghi di Vibo Valentia dove l'uomo era in vacanza, ha eseguito un ordine di esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna con cui ha due figli minorenni.

Dopo 13 anni di convivenza, "fatti di continue denigrazioni, pugni, schiaffi e una serie di denunce sempre ritirate per il bene della famiglia", nel maggio di quest'anno i due si sono separati ma l'uomo ha iniziato a perseguitare la donna: ha installato un gps sull'auto, un registratore in ufficio, l'ha colpita con un pugno, le ha inviato decine messaggi di minaccia e ha millantato di essere in possesso di una pistola. Il gip di Como, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso il provvedimento.