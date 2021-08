Basket: Europei donne 2023, domani sorteggio dei gironi di qualificazione

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. - (Adnkronos) - La città tedesca di Freising ospiterà domani il sorteggio dei gironi di qualificazione all'EuroBasket Women 2023, che come noto si giocherà in Slovenia e Israele. "Aspettiamo con curiosità e interesse il sorteggio del nostro girone dei Qualifiers, dobbiamo levarci dalla mente l'ultima partita dell'EuroBasket Women 2021, ma al tempo stesso vogliamo riprendere il lavoro intrapreso un anno fa e che ci ha dato soddisfazioni e buoni risultati -spiega coach Lino Lardo-. A novembre sarà bello ritrovarsi, magari anche con qualche faccia nuova: insieme al mio staff da venerdì ci metteremo al lavoro per studiare le avversarie del girone, ci faremo trovare pronti".

Ai Qualifiers partecipano 38 squadre, divise in 8 gironi da 4 squadre e 2 da 3, e in campo scenderanno anche le Nazionali dei Paesi ospitanti, pure se già qualificate. All'EuroBasket Women si qualificano quindi 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Israele e Slovenia fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. Le tre finestre di qualificazione sono già state fissate: 7-15 novembre 2021, 20-29 novembre 2022, 5-13 febbraio 2023.