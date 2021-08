Calcio: Pochettino non scioglie il dubbio Messi, 'stiamo valutando se convocarlo'

19 agosto 2021 a

Parigi, 19 ago. - (Adnkronos) - "Non abbiamo ancora deciso se farà parte della squadra. Stiamo valutando". Così il tecnico del Paris Saint Germain Mauricio Pochettino in merito alla possibile convocazione di Lionel Messi, neo acquisto dei parigini, per il match di Ligue1 di domani sera contro il Brest. "Posso dire che quel che porta è sotto gli occhi di tutti, dà energia positiva e si è integrato molto bene", aggiunge il tecnico argentino in conferenza stampa.