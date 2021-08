Multicedi, band Decò in campo al fianco del Ssc Napoli, As Roma e Ssc Bari

19 agosto 2021 a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - La stagione di calcio 2021-22 è alle porte e Multicedi si prepara a viverla con un grande exploit. L'azienda di distribuzione organizzata, leader in Campania e ben radicata anche in Lazio e in Puglia, lega Decò – insegna ammiraglia e storica mdd del gruppo – a tre grandi squadre del Centro-Sud Italia: Ssc Napoli, As Roma e Ssc Bari. Oltre a rinnovare la storica partnership con la società partenopea, Multicedi torna ad affiancare i giallorossi e, per la prima volta, entra a far parte del network di aziende che sostengono il sodalizio pugliese. Per Ssc Napoli e As Roma, impegnate nel prossimo campionato di Serie A, Decò sarà supermercato ufficiale. Per i capitolini, la partnership si estende al team femminile, fresco di trionfo nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Per la compagine pugliese, invece, Decò sarà main sponsor: il logo d'insegna campeggerà sulla casacca ufficiale che i “galletti” utilizzeranno nel campionato di Serie C.

Le partnership sono accompagnate da una campagna di comunicazione di lungo periodo, intesa a esaltare la fortissima relazione esistente tra i tre club e il territorio che ognuno di essi, rispettivamente, rappresenta. Decò racconta, così, la passione collettiva per il pallone attraverso delle espressioni dialettali o vernacolari, ormai entrate di diritto nell'immaginario dei tifosi e nel lessico sportivo corrente: se a Roma er cucchiaio è un gesto tecnico ormai patrimonio identitario e a Napoli impazza il tormentone o' tiraggir, a Bari nessuno ha dimenticato u trenin, colorita esultanza post-gol diventata negli anni Novanta simbolo sportivo di un'intera città.

"La scelta di investire in modo così mirato nel calcio – commenta Vittorio Amatucci, Direttore Commerciale – nasce dalla volontà di valorizzare il forte legame di Multicedi e Decò alla cultura e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. Le tre società sportive partner sono state selezionate proprio per il lustro che hanno saputo dare alla tradizione calcistica delle regioni in cui Multicedi sta concentrando il proprio sviluppo: oltre a essere leader in Campania, infatti, il nostro gruppo da tempo ha rivolto grande interesse nel Lazio, dove è ormai molto presente (e non soltanto con l'insegna Decò); la Puglia, invece, è la nuova frontiera, dove è in atto una strategia di ampliamento molto ambiziosa, che ci porterà a realizzare acquisizioni e affiliazioni di importantissimo valore strategico".