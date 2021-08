19 agosto 2021 a

Parigi, 19 ago. (Adnkronos) - Il gruppo nucleare francese Orano (ex Areva) ha firmato una serie di contratti con i gruppi energetici tedeschi PreussenElektra, Rwe, Enbw e Vattenfall per un valore complessivo di 1 miliardo di euro per la restituzione delle scorie nucleari tedesche ancora trattate in Francia all'interno dello stabilimento di Orano a La Hague. Lo rende noto il gruppo francese.