19 agosto 2021 a

a

a

Milano 19 ago. (Adnkronos) - Sono 170 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 58 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia e Varese, con un incremento rispettivamente di 82 e 70. I nuovi positivi sono 50 in provincia di Mantova, 45 a Monza e Brianza e 41 nel Comasco. Incremento di 33 casi a Bergamo, di 31 a Pavia e di 28 a Cremona. I nuovi contagi sono 11 nelle province di Lodi e Sondrio e 10 in quella di Lecco.