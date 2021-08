Trasporto Aereo: in Usa in 2021 finora 1 mln dlr di sanzioni contro passeggeri indisciplinati

19 agosto 2021 a

a

a

Roma, 19 ago. (Adnkronos) - La Federal Aviation Administration (Faa) del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti ha proposto altri 531.545 dollari di sanzioni contro 34 passeggeri di compagnie aeree per presunti comportamenti indisciplinati, portando il totale per il 2021 a oltre 1 milione di dollari. Dal primo gennaio, infatti, si legge in una nota, la Faa ha ricevuto circa 3.889 segnalazioni di comportamenti indisciplinati da parte di passeggeri, tra cui circa 2.867 segnalazioni di passeggeri che si rifiutavano di rispettare l'obbiglo federale del porto della mascherina a bordo.