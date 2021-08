Afghanistan, altri voli da Kabul in arrivo oggi in Italia

20 agosto 2021 a

(Adnkronos) - E' appena decollato da Kabul un C130 J dell'Aeronautica Militare con a bordo un totale di 103 passeggeri. Le persone evacuate saranno trasportate in Kuwait e lì trasferite su un KC767 con cui raggiungeranno l'Italia nelle prossime ore. Inoltre, questa mattina a Fiumicino sta per atterrare un volo charter messo a disposizione in Kuwait dalla Onlus 'Nove' sul quale sono stati imbarcati i 104 afghani evacuati ieri da un altro C130 J partito da Kabul.

Dal giugno scorso, quando con l'operazione Aquila 1 furono portati 228 afghani, sono circa 900 gli ex collaboratori e loro familiari evacuati dall'Afghanistan e circa 800 quelli trasferiti in Italia.