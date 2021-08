Afghanistan: Pettarin (Ci), 'sostenere Balcani per accoglienza profughi'

20 agosto 2021 a

Roma, 20, ago. (Adnkronos) - "Condivido totalmente la posizione di Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera: l'Ue e le agenzie dell'Onu devono immediatamente prendersi la responsabilità e l'organizzazione di corridoi umanitari per un deflusso ordinato di chi vuole lasciare l'Afghanistan e ci chiede aiuto. E, in questo contesto di caos generale, non possiamo non considerare il ruolo dei Balcani, poiché l'Afghanistan è molto più vicino a noi e all'Europa di quanto pensiamo". Lo afferma Guido Germano Pettarin, deputato di Coraggio Italia.

"Non possiamo permetterci -aggiunge- che i flussi di migranti siano spontanei e incontrollati in quanto rischieremmo ondate di migranti senza piani di accoglienza. Per questo motivo dobbiamo attivarci fin da subito e coinvolgere direttamente i Balcani: Albania, Kosovo e Macedonia del Nord hanno già offerto ospitalità a chi arriva da Kabul, ma presto i flussi di profughi si faranno più difficili da gestire. Non possiamo commettere l'errore di lasciare soli i Balcani e, anzi, bisogna far sentire la vicinanza e il supporto dell'Ue dal punto di vista economico e politico. Approfittiamone anche per accelerare il processo di allargamento dell'Ue ai Balcani e per sostenere l'approvvigionamento di vaccini nell'area".

"Cooperiamo per garantire un futuro migliore ai tanti cittadini afghani che stanno disperatamente lasciando le loro case -conclude Pettarin- perché non vedono più un futuro nel loro Paese, organizziamo con Comuni e Regioni piani di accoglienza ad hoc, supportiamo i Balcani e, finalmente, completiamo insieme il disegno europeo. Non c'è tempo da perdere”.