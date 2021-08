Afghanistan: una stanza a una donna in fuga, la campagna della cooperativa Il Melograno

20 agosto 2021 a

a

a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - “Una stanza per una donna afghana”: si chiama così l'iniziativa proposta dalla cooperativa sociale di Segrate (Milano) “Il Melograno”, attiva dal 1999 nel mondo dei servizi alle persone e alle comunità (disabili, anziani, famiglie e minori, migranti richiedenti asilo).

La cooperativa, che conta circa 700 lavoratori e 500 soci, si è già messa a disposizione delle autorità governative e del territorio, decidendo di attivarsi anche individuando da subito tra i propri soci e tra chi vorrà aderire all'iniziativa una rete di famiglie, che possano mettere a disposizione una stanza per una donna afghana in fuga dal fondamentalismo talebano. La proposta è già stata raccolta da Casa di Betania e da una rete di coop sociali.

“Si tratta di mettere a disposizione gratuitamente una stanza per un periodo transitorio (al massimo tre mesi), per accogliere una donna costretta a scappare dalla guerra e dalla furia misogina dei talebani”, si precisa in una nota di Il Melograno, che sottolinea: “Lo dobbiamo alle persone che abbiamo illuso con il nostro tentativo di esportare democrazia, lasciandole poi in balia dei fondamentalisti”.

“Non possiamo stare fermi o in silenzio”, esorta la cooperativa, dicendosi “sicura che la sensibilità dei nostri soci aiuterà – come già successo in passato – anche in questo momento tanto tragico”.