Milano: furti e rapine tra Busto Garolfo e Arconate, arrestato pregiudicato

20 agosto 2021 a

a

a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Scippi di borse, bici rubate e almeno tre furti con destrezza tra fine giugno e inizio luglio, tutti nei territori dei comuni di Busto Garolfo e Arconate, nel Milanese. Di questo è accusato un 43enne italiano, celibe, disoccupato, pregiudicato per reati contro il patrimonio e con violazioni amministrative in materia di stupefacenti, arrestato nel pomeriggio del 18 agosto dai carabinieri della Stazione di Busto Garolfo a Villa Cortese (Mi), in esecuzione di un ordine di carcerazione per rapina, emesso il giorno precedente dal gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese).

Il 43enne era già stato arrestato in flagranza per furto con destrezza a Busto Garolfo lo scorso 21 giugno, quando alle 14.40 in via Tagliamento aveva preso la borsa dal cestino davanti della bici di una 64enne ucraina. La donna si era subito messa all'inseguimento e aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, a cui aveva descritto sia la refurtiva che il ladro, rintracciato meno di 10 minuti più tardi a circa un chilometro dal luogo del furto, ancora in possesso del cellulare e del denaro contenuti nella borsa della vittima, gettata a terra nelle vicinanze.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Busto Garolfo hanno consentito di collegare il 43enne a una serie di altri reati, tra cui una rapina commessa a metà giugno, uno scippo ai danni di una donna, il furto di una bicicletta ed altri tre furti con destrezza avvenuti tutti tra la fine del mese di giugno e i primi dieci giorni di luglio. L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio (Va), dov'è a disposizione dell'autorità giudiziaria.