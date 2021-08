Milano: scippa anziana al supermercato e scappa, fermato da poliziotto fuori servizio

20 agosto 2021 a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Ha scippato un'anziana all'interno del supermercato ed è scappato, ma è stato fermato da un poliziotto fuori servizio che passava di lì in bicicletta. È successo ieri sera, intorno alle 18, all'Esselunga di via Washington, a Milano.

Un 34enne marocchino, con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, ha avvicinato una signora italiana di 80 anni e le ha preso la borsetta. Poi l'ha aperta, ne ha estratto il portafogli e lo smartphone, e l'ha buttata a terra, prima di darsi alla fuga.

Un addetto alla sicurezza del supermercato, però, ha visto la scena e ha inseguito l'uomo per strada, dove in quel momento stava passando in bicicletta un agente della Polizia di Stato fuori servizio, che ha inseguito il 34enne ed è riuscito a bloccarlo in via Elba, dove è arrivata la Volante che ha arrestato l'uomo per furto.

Poche ore prima, intorno alle 13, all'interno di un altro Esselunga di Milano, in via Palizzi, un 30enne egiziano con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto ed evasione, dopo che è stato visto dal vigilante mentre prendeva due macchinette elettriche per tagliare i capelli. L'addetto alla sicurezza l'ha fermato e ha chiamato la Polizia, che dai controlli ha scoperto che l'uomo era ai domiciliari ed era uscito di casa senza permesso.