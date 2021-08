Meteo: Lombardia, domani sole e massime in aumento, piogge domenica

20 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Condizioni stabili e soleggiate tra oggi e domani sulla Lombardia, con massime di temperatura in rialzo in pianura, quindi l'approfondimento di una area depressionaria, in spostamento dalla Gran Bretagna sull'Europa centrale, favorirà un progressivo aumento dell'instabilità, con precipitazioni che domenica interesseranno i settori alpini e prealpini, in estensione sebbene di debole entità anche alla pianura lunedì. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, non esclusi deboli rovesci sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 19 e 21 gradi, massime tra 30 e 33. Venti: in pianura e in montagna deboli variabili. Progressivo aumento delle condizioni di afa in pianura.

Domenica nuvolosità in aumento. Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci sparsi sui rilievi, in intensificazione anche a carattere temporalesco nella seconda parte della giornata e con possibile interessamento in serata anche della fascia pedemontana e di alta pianura centro orientale. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime a circa 21 gradi, massime attorno a 33 gradi o di poco superiori sui settori più meridionali.