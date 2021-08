Milano: 5 cestini dati alle fiamme nella notte, si cerca responsabile

20 agosto 2021 a

Milano 20 ago. (Adnkronos) - Cinque cestini dati alle fiamme nella stessa zona e a breve distanza: è successo questa notte a Milano.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti alle 3 del mattino in via Ravizza, dove stava andando a fuoco un cestino. Il piccolo rogo è stato spento dai vigili del fuoco, che hanno riferito ai poliziotti che poco prima, in zona, avevano sedato le fiamme divampate da altri 4 cestini.

I roghi non sono stati appiccati in punti particolarmente critici o vicino a luoghi particolari. L'autore però si presume sia lo stesso e ora la Questura sta ricercando.