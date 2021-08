Afghanistan: Lega, 'Ue promuova piano con Usa per tutelare diritti fondamentali'

20 agosto 2021 a

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato una proposta di risoluzione da discutere al Parlamento Europeo affinché l'Ue promuova un piano d'azione congiunto con Usa e India per difendere i diritti fondamentali in Afghanistan, e per sollecitare la Cina a finanziare la ricostruzione delle statue dei Buddha di Bamiyan da parte dei Talebani”. Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, prima firmataria della proposta di risoluzione presentata al Parlamento Europeo, condivisa dagli europarlamentari Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID), Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli.

Nel testo della risoluzione si invita il Consiglio Ue a "dichiarare una priorità di politica estera dell'Unione Europea l'elaborazione di un piano comprensivo congiunto d'azione per l'Afghanistan che coinvolga gli Stati Uniti, l'India e coloro che riconoscono i principi della dignità umana, delle pari opportunità, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali" e si invita "la Cina a finanziare e i Talebani a ricostruire le statue dei Buddha di Bamiyan come atto di rispetto, tolleranza e sviluppo condiviso dell'umanità".