Pd: Letta ringrazia via social per auguri, 'ricambio con foto borgo tra più belli d'Italia'

20 agosto 2021

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Grazie di cuore per gli auguri ricevuti oggi. Ricambio con uno scatto che ho preso di passaggio in uno dei Borghi più belli d'Italia, Finalborgo. Luogo suggestivo e davvero bellissimo. E con un pubblico straordinariamente caldo e accogliente. Grazie!". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ringrazia via twitter per gli auguri di buon compleanno ricevuti. Letta compie oggi 55 anni.