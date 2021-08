Afghanistan: Renzi, 'rifletta chi chiede di aprire a talebani, signori del terrore'

20 agosto 2021 a

Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Questo gesto è il gesto drammatico per eccellenza: una madre per salvare il figlio lo abbandona a sconosciuti. Ma meglio gli sconosciuti che gli estremisti. Rifletta chi in queste ore chiede di aprire ai Talebani, signori del terrore e del terrorismo. Dolore, dolore, dolore". Così Matteo Renzi su twitter postando la foto di genitori che passano bimbi a soldati oltre un filo spinato in Afghanistan.