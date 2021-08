SNAI – Serie A: lotta scudetto, la Juve torna in testa L'Inter insegue, Atalanta terzo incomodo

20 agosto 2021 a

(Milano, 20 agosto 2021) - Bianconeri favoriti nella caccia al titolo, a 1,90. Campioni d'Italia a 4,25, penalizzati dal mercato. Cresce la Dea, a 6,50. Per un posto Champions in lizza anche Milan, Napoli e Roma. Retrocessione, rischio alto per le tre neopromosse. Nel week end la prima giornata: Inter, Juve e Napoli a bassa quota.

Milano, 20 agosto 2021 – La Juventus si riprende la vetta, almeno quella del pronostico SNAI alla vigilia del nuovo campionato, che parte nel week-end. I bianconeri, tornati dopo due stagioni agli ordini di Max Allegri, sono favoriti piuttosto nettamente per lo scudetto, a 1,90. Ampio il fossato che li divide dall'Inter, il cui bis dopo il titolo della stagione scorsa è offerto a 4,25. Pesa evidentemente il mercato a vendere dei campioni d'Italia, costretti da esigenze di bilancio a privarsi di Hakimi e Lukaku, senza considerare l'addio di Conte. La grande novità nella caccia al titolo potrebbe essere l'Atalanta, che gli analisti SNAI reputano matura per il grande salto, tanto da abbinarle una quota non molto più alta rispetto all'Inter: 6,50. Definito il podio, le altre vantano chance molto più ridotte: il Milan è a 10, il Napoli a 12, la Roma a 15, la Lazio è ancora più lontana a 33.

Champions, per Sarri è dura – Sei in caccia del traguardo Champions: “sicura” la Juve, a 1,05, molto probabile l'Inter, a 1,25, messa benissimo anche l'Atalanta, a 1,50. Per il resto, lotta aperta fra il Milan, a 1,80, e il Napoli, a 2,00. Buone chance anche per la nuova Roma di Mourinho, a 2,50, mentre la Lazio paga un mercato poco convincente e si ferma a 3,50. Per tutte le altre sarà dura inserirsi: qualche possibilità potrebbe averla il Sassuolo, il cui ingresso nelle prime quattro piazze pagherebbe 15 volte la posta.

Salernitana, serve l'impresa - Complicato il cammino delle tre neopromosse verso la salvezza. La retrocessione della Salernitana è a 1,25, di un soffio più ottimistico il quadro per il Venezia, dato a 1,35. Più corpose le chance per l'Empoli, a 1,85. Fra le reduci della serie A dell'anno scorso, rischiano Verona (4,50), Genoa (5,00) e Udinese (5,00).

Napoli-Venezia, «1» rasoterra – L'Inter scende in campo domani a San Siro, contro il Genoa. Pronostico SNAI a tinte nerazzurre, con il segno «1» a 1,35 e il blitz rossoblù offerto a 8,75. Improbabile anche il pareggio, a 5,25. La Juventus va domenica a Udine ed è candidata al successo, dato a 1,47. La vittoria friulana vale 7 volte la scommessa, il pareggio viaggia a 4,25. Sempre domenica, test interno insidioso per la Roma contro la Fiorentina: «1» a 1,75, «2» viola a 3,90, «X» a 3,90. La quota più bassa del turno spetta al Napoli, la cui vittoria al Maradona contro il Venezia non supera 1,24, con il «2» che vola a 11. Maurizio Sarri va domani con la sua Lazio a Empoli, dove cominciò il suo decollo professionale: biancocelesti favoriti, a 1,70, toscani a 4,75. Subito dopo, in serata, l'Atalanta scende in campo a Torino contro i granata: i primi tre punti di Gasperini valgono 1,60, difficile la missione dei padroni di casa, dati a 5,25. Chiusura del turno lunedì sera, con Sampdoria-Milan: rossoneri avanti, a 1,92, i tre punti per il nuovo tecnico doriano D'Aversa sono un traguardo da 4,00.

