Afghanistan: De Corato, 'ok Sala su accoglienza ma a Milano tante sottomesse a sharia'

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - "Da un lato il sindaco Sala e il centrosinistra si prodigano, giustamente, ad accogliere i profughi afghani, dall'altra non dicono niente sul fatto che a Milano, già da tempo, vivono numerose donne musulmane sottomesse alla sharia islamica, trattate come oggetti di proprietà degli uomini e costrette ad indossare il burqa: il sindaco faccia un giro nei mercati milanesi, come quello di via Zamagna, per farsi un'idea di quante donne musulmane assoggettate agli uomini ci sono in città". Lo afferma Riccardo De Corato, componente della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia

"Ricordo il caso di tre anni fa della donna, in zona Maciachini, maltrattata e picchiata dal marito bengalese, una volta fino al punto da farla abortire, perché voleva togliersi il velo per il caldo e perché voleva andare dal medico. Per le libertà di queste donne abbiamo sentito solo silenzio assordante da parte del primo cittadino, del centrosinistra e delle femministe. Eppure, la libertà dovrebbe valere allo stesso modo per tutti", conclude.