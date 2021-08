Meteo: Lombardia, domani piogge sui rilievi, da lunedì massime in calo

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Il gran caldo presente sull'Italia subirà un graduale indebolimento domenica, per effetto del transito a nord della catena alpina di una saccatura che favorirà precipitazioni diffuse sulla fascia alpina e prealpina e incursione di aria più fresca in quota, mantenendo sui rilievi condizioni variabili con deboli precipitazioni possibili anche per i primi giorni della prossima settimana. In pianura piogge meno probabili, ma temperature massime in calo da lunedì. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani cielo in pianura poco nuvoloso o al più velato fino al pomeriggio, quindi aumento della nuvolosità; in montagna nuvoloso. Precipitazioni: tra tarda mattinata e prime ore pomeridiane da deboli a localmente moderate, anche a carattere di rovescio e temporale, sui settori alpini e prealpini; tra tardo pomeriggio e sera in attenuazione e limitati ai settori orientali, non esclusi anche alla fascia pedemontana e di alta pianura. Temperature minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18 e 21 gradi, massime tra 31 e 35 gradi.

Lunedì 23 agosto ovunque nuvoloso, con annuvolamenti alternati a intermittenti schiarite, più consistenti nella seconda parte della giornata. Precipitazioni: deboli possibili tra notte e primo mattino in pianura centro orientale e Appennino, possibili deboli isolati al pomeriggio sui rilievi prealpini centro orientali. Temperature minime stazionarie, massime in calo intorno a 29 gradi. Venti: in pianura da deboli a moderati orientali in rinforzo dal pomeriggio, in montagna da deboli a moderati da nord, più intensi sulla parte occidentale al mattino.