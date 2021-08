Varese: controlli in zone movida, multe e droga sequestrata

21 agosto 2021 a

Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Nella serata di ieri i carabinieri di Varese e del Nucleo cinofili di Casatenovo (Lecco) hanno effettuato numerosi controlli nel centro e nelle zone periferiche del territorio con l'obiettivo di monitorare le arterie stradali di maggior traffico e i luoghi di maggiore afflusso di persone.

Complessivamente sono state identificate circa 100 persone e 30 auto: sono state fatte quattro contravvenzioni al Codice della strada per varie infrazioni e controllati 10 esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.

I controlli nei piazzali delle stazioni e nelle zone della movida hanno permesso di sequestrare cinque involucri di hashish in piazza Repubblica e via Cavallotti. Sono stati segnalati in prefettura come consumatori cinque 20enni sorpresi in possesso di marijuana e hashish, detenute per uso personale.